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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 24 Ekim 2019

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Osman Hamdi Bey’in ‘İstanbul Hanımefendisi’ 1.5 milyon avroya satıldı

Türk resim sanatının önemli ismi Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) Britanya’da 4.64 milyon sterline (35 milyon lira) satılan ‘Yeşil Camii’de Kuran Dersi’ adlı yapıtından sonra ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli tablosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen açık artırmada 1.5 milyon avroya (9.61 milyon lira) alıcı buldu.

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