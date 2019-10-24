M. K. Perker 24 Ekim 2019

SON HABERLER
Ne izlesek: Beş film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Yargı reformu paketi Resmi Gazete’de
Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı.
Yüksek gelirliye vergi artışı geliyor; ilk defa uygulanacak vergiler de gündemde
Yeni vergi yasası taslağına göre bütçeye katkı sağlaması planlanan çok sayıda alanda düzenlemeye gidilirken yüksek gelir elde edenlerin vergisi artırılıyor. Lüks konut, konaklama ve dijital hizmetlere ise yeni vergiler getiriliyor.
Osman Hamdi Bey’in ‘İstanbul Hanımefendisi’ 1.5 milyon avroya satıldı
Türk resim sanatının önemli ismi Osman Hamdi Bey’in (1842-1910) Britanya’da 4.64 milyon sterline (35 milyon lira) satılan ‘Yeşil Camii’de Kuran Dersi’ adlı yapıtından sonra ‘İstanbul Hanımefendisi’ isimli tablosu, Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen açık artırmada 1.5 milyon avroya (9.61 milyon lira) alıcı buldu.
Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükselişle 33’üncü sırada
Türkiye, Dünya Bankası’nın 2020 iş yapma kolaylığı endeksinde 10 basamak yükselerek 33’üncü sıraya yerleşti.