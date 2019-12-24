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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 24 Aralık 2019

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Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.

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