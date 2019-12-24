M. K. Perker 24 Aralık 2019

SON HABERLER
Çukurova Havalimanı’nın üst yapı işleri için ‘yap-işlet-devret’ ihalesi açıldı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devrine ilişkin ihale açtı.
DHA: İdlib’den kaçan 120 bin kişi Türkiye sınırına ulaştı
Suriye’nin İdlib kentindeki çatışmaların artması nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 120 bin kişi, eşyalarını da taşıdıkları uzun araç konvoylarıyla Türkiye sınırına yakın bölgelere göç ediyor.
İETT otobüsü devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti, 13 yaralı
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü yoldan çıkarak yan yattı. Kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. 13 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaçak araçlara ÖTV affı 6 ay uzatıldı
Gümrük Kanunu kapsamında ‘kaçak’ niteliğindeki araçlara getirilen özel tüketim vergisi (ÖTV) affı cumhurbaşkanı kararıyla altı ay daha uzatıldı.
Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam
16 sanığın ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ suçlamasıyla müebbet hapis istemiyle yargılandığı Gezi davasının dördüncü duruşmasında iş adamı Osman Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı çıktı. Kavala 784 gündür tutuklu.