M.K. Perker 24 Ağustos 2020

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Giresun’daki selde can kaybı sekize yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun’da yaşanan sel felaketinde can kaybının sekize yükseldiğini açıkladı.
Trafikte tartıştığı kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
İstanbul’da yasak olmasına rağmen çakar taktığı aracıyla başka bir aracın önünü kesen, ardından bıçaklayarak kaçan saldırgan tutuklandı.
Fatih Portakal istifa etti
Fox TV’nin ana haber sunucusu Fatih Portakal istifa etti.
Akademisyen: Müzelerin camiye dönüştürülmesinin sebebi AKP’nin İstanbul’u kaybetmesi
Ayasofya’nın ardından Kariye’nin de camiye dönüştürülmesini Türkiye’deki azınlık toplumu üzüntüyle karşılarken, sanat tarihçileri İstanbul’un tarihi geçmişinin yaralandığı görüşünde. Akademisyen Ayşe Çavdar ise hükümetin İstanbul’daki camileri müzeye çevirmesini, büyükşehir belediyesini kaybetmesiyle ilişkilendirdi.
CHP, Soylu’ya ‘Takviye Kuvvet’i sordu: Amacı ne, ‘takip yetkisi’ doğru mu?
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul’da kurulan Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü’nün amacını sordu.