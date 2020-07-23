M.K. Perker 23 Temmuz 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Serik’te personelinin testi pozitif çıkan banka dört gün kapatıldı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
Adalar’da izin çıkmayan elektrikli araçlarda Erdoğan çözüm için devreye girmiş
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da elektrikli araçların kullanımına kaymakamlıkça izin verilmemesiyle ilgili Ankara’da temaslarda bulunmaya gitti. Sorunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın devreye girmesiyle çözüldüğü belirtildi.
Bilim Kurulu üyesi: Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, okulların 31 Ağustos’ta açılıp açılmamasında bayram sürecinin belirleyici olacağını söyledi.
Kalın: Şirketlerimiz Libya’nın yeniden inşa sürecine hazır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ile Libya’da ‘güvenilir ve sürdürülebilir’ bir ateşkes üzerinde çalışmak için anlaşmaya varıldığını, Libya’da askeri değil siyasi bir çözüm gerektiğini söyledi.
Uzun yaşamak isteyen günde iki saatten fazla TV ya da cepten video izlemesin
Geniş çaplı bir araştırma, televizyon veya cep telefonunda video izleme süresini günde iki saate indirmenin sağlık sorunlarını önleyebildiğini ya da geciktirebildiğini gösterdi.