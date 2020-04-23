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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 23 Nisan 2020

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‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’

Şu anki düzenin belli açılardan, ‘cumhuriyet’i’ değil, ‘meşruti’ niteliği çok tartışılır bir ‘monarşi’yi’ andırdığı kanısındayım. Yönetim şekli, akrabaların görünürlüğü, ‘misak’tan daha çok ‘ferman’ı andıran belge ve uygulamalar, iki dudağın arasından çıkanın kanun muamelesi görmesi…

Her taşında Ankaralının emeği var: Fotoğraflarla 1’inci Meclis binası

Takvimler 1915 yılını gösterdiğinde, İttihat ve Terakki Fırkası’nın yeni binası, işgal kuvvetlerinden birkaç kilometre ötede, Ankara’nın göbeğinde yükseliyordu. Savaş nedeniyle yarım kalan binanın, beş yıl sonra milletin egemenliğinin sembolü haline geleceğini kim bilebilirdi ki…

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