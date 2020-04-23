M.K. Perker 23 Nisan 2020

Şu anki düzenin belli açılardan, ‘cumhuriyet’i’ değil, ‘meşruti’ niteliği çok tartışılır bir ‘monarşi’yi’ andırdığı kanısındayım. Yönetim şekli, akrabaların görünürlüğü, ‘misak’tan daha çok ‘ferman’ı andıran belge ve uygulamalar, iki dudağın arasından çıkanın kanun muamelesi görmesi…