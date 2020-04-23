M.K. Perker 23 Nisan 2020

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‘Corona’ günlüğü | Dünyada vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı
Dünyadan corona haberleri…
‘Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’
Şu anki düzenin belli açılardan, ‘cumhuriyet’i’ değil, ‘meşruti’ niteliği çok tartışılır bir ‘monarşi’yi’ andırdığı kanısındayım. Yönetim şekli, akrabaların görünürlüğü, ‘misak’tan daha çok ‘ferman’ı andıran belge ve uygulamalar, iki dudağın arasından çıkanın kanun muamelesi görmesi…
TRT arşivinden Meclis’in açılışı: Okuldan sıra, kahvehaneden gaz lambası
Her taşında Ankaralının emeği var: Fotoğraflarla 1’inci Meclis binası
Takvimler 1915 yılını gösterdiğinde, İttihat ve Terakki Fırkası’nın yeni binası, işgal kuvvetlerinden birkaç kilometre ötede, Ankara’nın göbeğinde yükseliyordu. Savaş nedeniyle yarım kalan binanın, beş yıl sonra milletin egemenliğinin sembolü haline geleceğini kim bilebilirdi ki…
‘Cumhuriyet’ gazetelerinde 23 Nisan: Atatürk devrinin her günü bayram
Diken, cumhuriyetin ilk yıllarında yayın yapan çeşitli gazetelerin, farklı yıllardaki 23 Nisan sayılarından yorumlarını derledi…