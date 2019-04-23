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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 23 Nisan 2019

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Sri Lanka yasta: İlk toplu cenaze töreni düzenlendi

Sri Lanka’da pazar günü, Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 310’a yükseldi. 500 kişinin de yaralandığı saldırıda ölenler için ilk toplu cenaze töreni bugün düzenlendi.

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