M.K. Perker 23 Nisan 2019

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İmamoğlu Guardian’a konuştu: Baskı hissetmiyorum
İngiliz Guardian gazetesine konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, herhangi bir baskı hissetmediğini söyledi.
Protestocu vatandaş değil, linççi güruh!
Eğer Kılıçdaroğlu’nun ayağı bir taşa takılıp yere düşseydi ‘talihsiz olay’ denilebilirdi. Linç, bir talihsizlik değildir.
Linç, protesto ve toplumu imha eden devlet
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı şehit cenazesinde linç girişimine uğramasından sonra lincin hukuktaki yeri yeniden gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu’nu yumruklayan saldırgan: ‘PKK destekçisi’ söylemi beni etkiledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün, CHP liderinin ‘PKK destekçisi’ olduğu yönündeki söylemlerin kendisini etkilediğini söyledi.
Sri Lanka yasta: İlk toplu cenaze töreni düzenlendi
Sri Lanka’da pazar günü, Paskalya kutlamaları sırasında otel ve kiliselere düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 310’a yükseldi. 500 kişinin de yaralandığı saldırıda ölenler için ilk toplu cenaze töreni bugün düzenlendi.