M. K. Perker 23 Mayıs 2019

ABD-Meksika sınırında, sekiz ay içinde ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından gözaltında tutulan altı çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Geçen yıl öldüğü duyurulan 10 yaşındaki El Salvadorlu kız çocuğu, sekiz ayda gözaltında ölen sığınmacı çocukların sayısını altıya yükseltti.