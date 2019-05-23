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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 23 Mayıs 2019

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ABD-Meksika sınırında sekiz ayda altı göçmen çocuk öldü

ABD-Meksika sınırında, sekiz ay içinde ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından gözaltında tutulan altı çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Geçen yıl öldüğü duyurulan 10 yaşındaki El Salvadorlu kız çocuğu, sekiz ayda gözaltında ölen sığınmacı çocukların sayısını altıya yükseltti.

Yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis’te

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1 aylık bedelli askerlik sistemini kalıcı olarak devam etmesini de içeren yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

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