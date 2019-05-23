M. K. Perker 23 Mayıs 2019

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ABD-Meksika sınırında sekiz ayda altı göçmen çocuk öldü
ABD-Meksika sınırında, sekiz ay içinde ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi tarafından gözaltında tutulan altı çocuğun hayatını kaybettiği açıklandı. Geçen yıl öldüğü duyurulan 10 yaşındaki El Salvadorlu kız çocuğu, sekiz ayda gözaltında ölen sığınmacı çocukların sayısını altıya yükseltti.
Yeni askerlik sistemi kanun teklifi Meclis’te
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 1 aylık bedelli askerlik sistemini kalıcı olarak devam etmesini de içeren yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.
Yassıada oldu ‘yassı şehir’: İnşaatlar bitti, 27 Mayıs’ta Erdoğan gidiyor
Türk siyasi tarihinde simgesel öneme sahip Yassıada’nın ‘Demokrasi ve Özgürlük Adası’ olarak tartışmalı bir mimari projeyle yeniden düzenlenmesi ile ilgili son görüntüler ortaya çıktı.
CHP, CNN Türk’ü Amerika’da CNN Genel Merkezi’nde protesto edecek
CHP’nin Amerika Temsilcisi Yurter Özcan, CNN Türk’ü, CNN Genel Merkezi’nde protesto edeceklerini duyurdu.
Nihat Özdemir TFF başkanlığına adaylığını açıkladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Nihat Özdemir, federasyonun 1 Haziran’da yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu açıkladı.