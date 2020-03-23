M.K. Perker 23 Mart 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | İstanbul’da Kapalıçarşı kapatıldı
Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil 160’ın üzerinde görülen corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Zimbabwe’de ilk can kaybı
Dünyadan corona haberleri…
Akşam Postası / 23 Mart 2020
1- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan bir grafik oluşturdu. Buna göre Türkiye ilk sırada. 2- Bilim Kurulu üyeleri: ‘Corona’ üç yolla bitebilir… İtalya’dan kötü olmayız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Ya insanların önemli […]
Kızılay uyardı: Enfekte kişi tedbir almazsa 406 kişiyi hasta eder
Kızılay uyardı: “Enfekte bir kişi tedbir almazsa 406 kişiye virüs bulaştırır.” Gerekli tedbir alınması halinde bile bu sayı üç.
Bilim Kurulu üyesi: ‘Corona’ üç yolla bitebilir
Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, corona virüsü salgınının üç yolla bitebileceğini söyledi.