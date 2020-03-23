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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 23 Mart 2020

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Akşam Postası / 23 Mart 2020

1- Grafik: Türkiye ‘corona’nın artış hızında ilk sırada Britanya’daki Oxford Üniversitesi’ne bağlı Our World in Data, resmi kaynaklardan topladığı verilerle ülkeler arasında hastalığın yayılma hızına ilişkin karşılaştırma yapmaya imkan tanıyan bir grafik oluşturdu. Buna göre Türkiye ilk sırada. 2- Bilim Kurulu üyeleri: ‘Corona’ üç yolla bitebilir… İtalya’dan kötü olmayız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: “Ya insanların önemli […]

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