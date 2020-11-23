Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 23 Kasım 2020

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Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası

Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.

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