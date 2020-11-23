M.K Perker 23 Kasım 2020

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Oxford’un ‘corona’ aşısı yüzde 70 koruma sağlıyor; daha ucuz ve dağıtımı kolay
Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği ‘corona’ aşısının yüzde 70 etkili olduğu açıklandı.
Soylu erkeklere seslendi: Kendinize gelin; nerden çıktı bu kadın cinayeti?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Türkiye’de bu yıl 22 Kasım itibarıyla 234 kadın cinayet işlendiğini belirterek erkeklere çıkıştı: “Nerden çıktı bu kadın dövmek, nerden çıktı bu kadın cinayeti?”
Araştırma: Veganların, kırık yaşama riski daha fazla olabilir
Uzun süreli bir araştırmaya göre vegan ve vejetaryenler, et yiyenlere kıyasla daha fazla kemik kırılması riskiyle karşı karşıya olabilir.
Çin’in ‘corona’ aşısı gönüllülerde deneniyor: İnsanlık adına hizmet olsun istedim
Türkiye’de 3’üncü faz çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü yurttaşlara uygulanıyor.
Baransu’ya dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezası
Kapatılan Taraf gazetesinin muhabirlerinden Mehmet Baransu ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban’ın, ‘Gülen’i bitirme kararı 2004’te MGK’da alındı’ başlıklı haberiyle ‘devletin gizli belgelerini ifşa etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada karar açıklandı. Baransu dört ayrı suçtan 17 yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı; Çoban beraat etti.