M.K. Perker 23 Haziran 2020

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‘Corona’ önlemleri | Otobüste ikramlar ambalajlı olacak
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Britanya’da can kaybı 171 artışla 42 bin 927’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Diyanet: Hacca gitmeye hak kazananların kura hakkı korunacak
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan’ın hac kararına ilişkin, “2020 yılında kura sonucu hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlarımızın kura hakları korunacaktır” ifadesini kullandı.
Suudi Arabistan bu yıl yurt dışından hacı adayı kabul etmeyecek
Suudi Arabistan, Covid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurdu.
Podcast | İstanbul’da yaşayan Afro-Türk: Ülkü ocaklarına bile girmeye çalıştım
ABD’nin Minnesota eyaletinde, siyah vatandaş George Flyod’un polis tarafından öldürülmesinden sonra başlayan protestolar devam ederken, Türkiye’de de siyahlara yönelik ırkçılık olup olmadığı tartışma konusu oldu.