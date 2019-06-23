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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 23 Haziran 2019

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Türkiye, yeniden ABD’nin ‘din özgürlüğünde özel endişe uyandıran ülke’ listesinde

ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere bir komisyon tarafından hazırlanan ‘2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Yıllık Raporu’nda ‘2018’de, Türkiye’deki dini özgürlüklerin durumunun derin endişeler yaratmaya devam ettiği’ ve ‘önümüzdeki yıllarda koşulların daha da kötüleşmesine yol açacağına dair ciddi kaygılar doğurduğu’ ifadelerine yer verildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise raporun ’15 Temmuz darbe girişimini desteklediğini’ öne sürerek tepki gösterdi.

Gezi davası pazartesi başlıyor: Neler olmuştu?

Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması pazartesi günü gerçekleşecek.

Sisi’nin Mısır’ında ordu, en büyük ekonomik güç

Türkiye’deki seçim tartışmalarına taşınan General Abdülfettah el Sisi’nin yönettiği Mısır’da ordu, aynı zamanda ülkenin en büyük ekonomik tekeli konumunda bulunuyor. Saptama, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Genel Direktörlüğü’nün 2018’de yayınladığı Mısır raporunda yer aldı.

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