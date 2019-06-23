M. K. Perker 23 Haziran 2019

SON HABERLER
Türkiye, yeniden ABD’nin ‘din özgürlüğünde özel endişe uyandıran ülke’ listesinde
ABD Dışişleri Bakanlığı’na sunulmak üzere bir komisyon tarafından hazırlanan ‘2019 Uluslararası Dini Özgürlükler Yıllık Raporu’nda ‘2018’de, Türkiye’deki dini özgürlüklerin durumunun derin endişeler yaratmaya devam ettiği’ ve ‘önümüzdeki yıllarda koşulların daha da kötüleşmesine yol açacağına dair ciddi kaygılar doğurduğu’ ifadelerine yer verildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise raporun ’15 Temmuz darbe girişimini desteklediğini’ öne sürerek tepki gösterdi.
Gezi davası pazartesi başlıyor: Neler olmuştu?
Aralarında iş insanı Osman Kavala’nın da olduğu 16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının ilk duruşması pazartesi günü gerçekleşecek.
Sisi’nin Mısır’ında ordu, en büyük ekonomik güç
Türkiye’deki seçim tartışmalarına taşınan General Abdülfettah el Sisi’nin yönettiği Mısır’da ordu, aynı zamanda ülkenin en büyük ekonomik tekeli konumunda bulunuyor. Saptama, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Genel Direktörlüğü’nün 2018’de yayınladığı Mısır raporunda yer aldı.
25 yıllık bir hikaye… 1994 yerel seçimlerinden bugüne…
25 yıl önceki o seçimlerde ben henüz 19 yaşında bir üniversite öğrencisiydim ve Zülfü Livaneli’nin seçim kampanyasında gönüllü olarak çalışan bir grup gençten biriydim.
İstanbul belediye başkanını seçmek için sandık başındaydı: Oy verme işlemi bitti
31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle bitti. Sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başladı.