M.K. Perker 23 Eylül 2020

SON HABERLER
Hafıza tazeleme dosyası (1): Ahmet Altan tam dört yıldır hapiste… Peki neden?
Siyasi nedenlerle hapsedilen üç isim için hazırladığımız ‘hafıza tazeleme dosyası’nın ilk bölümünü gazeteci ve yazar Ahmet Altan’a ayırdık. İkinci bölümde eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın, üçüncü bölümde işadamı Osman Kavala’nın durumunu ele alacağız.
Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırıda iki tutuklama
Ankara’da hastanede sağlık çalışanlarına saldıran hasta yakınlarına yönelik soruşturmada iki kişi tutuklandı.
Profesör: Maske pasif bağışıklık ve antikor üretimi sağlıyor
Prof. Dr. İbrahim Akdağ, maske takmanın, sanki aşılama yapılmış gibi vücuda küçük dozlarda virüs girişi olduğu için antikor geliştirilmesini sağlayabildiğini söyledi.
‘Atiye’ye dava açan Uzuner: İntihal o denli açık ki edebiyata uzak birisi bile görebilir
Netflix Türkiye’nin ikinci yerli dizisi Atiye’nin, yapımcıların belirtiğinin aksine kendi kitabından uyarlandığını söyleyen yazar Buket Uzuner “İntihal o denli açık ki, edebiyata uzak birisi bile bunu görebilir” dedi.
‘400 bin’ tartışması: TRT, sunucu Düzen’in aldığı ücreti açıkladı
TRT Spor, ‘Stadyum’ adlı futbol programının moderatörlüğünü yapan ve 400 bin lira aylık maaş aldığı iddia edilen Ersin Düzen’in 27 bin 500 lira maaş aldığını açıkladı.