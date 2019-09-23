M. K. Perker 23 Eylül 2019

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Fransız ilaç devi ‘Zayıflama ilacı 2 bine yakın kişiyi öldürdü’ iddiasıyla mahkemede
Fransa’nın en büyük ilaç şirketlerinden Servier’in zayıflama ilacı olarak satılan Mediator adlı ilacın 2 bine yakın kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı dava bugün başladı. The Guardian’da yer alan habere göre, Servier, Mediator adlı ilacın ölüme de yol açabilen yan etkilerini gizleyerek 2 bine yakın kişinin ölümü ve birçok kişinin de ömür boyu sakat kalmasına […]
TEM: Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci hakkında terör soruşturması yok
İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında ne Türkiye’de ne de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.
Beyaz eşya satışları ağustos ayında yüzde 8 düştü
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre beyaz eşya iç satışı ağustos ayında bir öncek yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 616 bin 594 oldu.
Polis tarafından öldürülen 395 kişinin ailesi AKP önüne gidiyor
Polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla 13 yılda 395 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Baran Tursun Vakfı Başkanı Mehmet Tursun, “Çocuklarımızı neden öldürdünüz?” diyerek, ‘adalet’ arayışlarını iktidar partisi önünde sürdüreceklerini söyledi.
Olmayan soruşturmadan tutuklama ve ‘Yargı Reformu’ paketi üzerine
Demirtaş’ın adının geçmediği dosya üzerinden Demirtaş’a yeniden tutuklama kararı verildi. Yani Demirtaş aslında tahliye olduğu bir suçlama nedeniyle, adının geçmediği başka bir dosya üzerinden tutuklanmış oldu. Aynı günlerde hükümet ‘yargı reformu’ paketi hazırlıklarını görücüye çıkardı.