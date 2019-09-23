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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 23 Eylül 2019

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Fransız ilaç devi ‘Zayıflama ilacı 2 bine yakın kişiyi öldürdü’ iddiasıyla mahkemede

Fransa’nın en büyük ilaç şirketlerinden Servier’in zayıflama ilacı olarak satılan Mediator adlı ilacın 2 bine yakın kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılandığı dava bugün başladı. The Guardian’da yer alan habere göre, Servier, Mediator adlı ilacın ölüme de yol açabilen yan etkilerini gizleyerek 2 bine yakın kişinin ölümü ve birçok kişinin de ömür boyu sakat kalmasına […]

TEM: Sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci hakkında terör soruşturması yok

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında ne Türkiye’de ne de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.

Polis tarafından öldürülen 395 kişinin ailesi AKP önüne gidiyor

Polisin ‘dur’ ihtarına uymadığı iddiasıyla 13 yılda 395 kişinin öldürüldüğünü vurgulayan Baran Tursun Vakfı Başkanı Mehmet Tursun, “Çocuklarımızı neden öldürdünüz?” diyerek, ‘adalet’ arayışlarını iktidar partisi önünde sürdüreceklerini söyledi.

Olmayan soruşturmadan tutuklama ve ‘Yargı Reformu’ paketi üzerine

Demirtaş’ın adının geçmediği dosya üzerinden Demirtaş’a yeniden tutuklama kararı verildi. Yani Demirtaş aslında tahliye olduğu bir suçlama nedeniyle, adının geçmediği başka bir dosya üzerinden tutuklanmış oldu. Aynı günlerde hükümet ‘yargı reformu’ paketi hazırlıklarını görücüye çıkardı.

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