M. K. Perker 23 Eylül 2019

İki yıldır Türkiye’de gazetecilik yapan ve sarı basın kartı verildikten sadece bir hafta sonra 17 Ocak 2019 tarihinde sınır dışı edilen Hollandalı gazeteci Ans Boersma’nın avukatı Veysel Ok, “Sınır dışı kararı hukuka ve basın özgürlüğüne aykırıdır. Boersma hakkında ne Türkiye’de ne de Hollanda’da herhangi bir terör soruşturması yok” diye konuştu.