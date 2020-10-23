Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 23 Ekim 2020

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Çapa dekanı: Nisandan kötü durumdayız

İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son bir ayda kurumlarında PCR testi pozitif çıkanların sayısının üçe katlandığını söyledi.

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