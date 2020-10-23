M.K Perker 23 Ekim 2020

SON HABERLER
Kıdem tazminatı almayı zorlaştıran düzenleme komisyondan geçti
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin 30 maddesi kabul edildi.
Remdesivir: ABD’de ‘corona’ tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.
ABD’li yatırım bankası: Türkiye’de sert iniş riski ‘Merkez’in kararından sonra arttı
ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, Türk lirasının yüksek dalgalı seyir nedeniyle zarar görmesi ve Merkez Bankası’nın dün sabit tuttuğu faizleri daha da yükseltmek zorunda kalması riskinin arttığını söyledi.
Kurul üyesi grip aşısında puanlamayı anlattı: Yeni aşı gelince 5’ten 3-4’lere inebilir
Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, grip aşısıyla ilgili soruları yanıtladı.
Çapa dekanı: Nisandan kötü durumdayız
İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, son bir ayda kurumlarında PCR testi pozitif çıkanların sayısının üçe katlandığını söyledi.