M. K. Perker 23 Ekim 2019

SON HABERLER
Bilim insanları: Tansiyon ilacından en yüksek verimi almak için uykudan önce alın
İspanya’daki Vigo Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, en yüksek verim için tansiyon ilacının gece yatmadan alınmasını tavsiye etti.
Rusya: Türkiye ile daha fazla S-400 alımı için görüşülüyor
Türkiye’nin ABD’nin karşı çıktığı S-400 hava savunma sisteminden daha fazla satın almak istediği bildirildi.
CNN: Erdoğan ve Putin Suriye’de anlaştı; kaybeden Washington
CNN International’ın internet sitesi için analiz kaleme alan Nathan Hodge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye konusundaki 10 maddelik mutabakat metnini yorumlarken, ‘ABD’nin bu işte en çok zarar gören, kaybeden taraf olduğunu’ savundu.
AYM vekil adayı olamayan hakimin mesleğe dönememesini uygun buldu
Anayasa Mahkemesi (AYM), milletvekili adayı olmak için istifa eden hakimlerin seçilemediği takdirde mesleğe dönememesinin hak ihlali olmadığına karar verdi.
Britanya’nın Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu
Britanya’nın Essex kentindeki Waterglade endüstriyel parkında, bir kamyonun konteynerinde 39 ceset bulundu.