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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 23 Ekim 2019

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CNN: Erdoğan ve Putin Suriye’de anlaştı; kaybeden Washington

CNN International’ın internet sitesi için analiz kaleme alan Nathan Hodge, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye konusundaki 10 maddelik mutabakat metnini yorumlarken, ‘ABD’nin bu işte en çok zarar gören, kaybeden taraf olduğunu’ savundu.

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