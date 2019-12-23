M. K. Perker 23 Aralık 2019

SON HABERLER
Uzungöl’de kaçak yapıların yıkımı başladı
Trabzon’daki Uzungöl’de bulunan kaçak yapılar bugün sabah iş makineleriyle yıkılmaya başlandı.
CHP’den bakanlığın ‘Çubuk raporu’na suç duyurusu: Algı oluşturulmaya çalışıldı
CHP, İçişleri Bakanlığı’nın Çubuk Raporu’nu hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Yavaş’tan Aygün’e ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kendisi hakkında ‘rüşvet’ iddiaları dile getiren eski CHP milletvekili Sinan Aygün hakkında ‘FETÖ’ye yardım’dan suç duyurusunda bulundu.
Ceren Özdemir’in katilinin akıl sağlığına bakılacak: Beni çıkarmayın, yine öldürürüm
Ordu’da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’i öldüren Özgür Arduç’un duruşmasına başlandı.
TÜİK: İnşaat maliyetleri ekimde yıllık yüzde 4.27 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre inşaat maliyet endeksi (İME) ekim ayında yıllık yüzde 4.27, aylık bazda da yüzde 0.07 artış gösterdi.