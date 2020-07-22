M.K. Perker 22 Temmuz 2020

SON HABERLER
Manifesta 13: Avrupa’da yola devam eden tek bienal
Avrupa’da, Covid -19’a rağmen yoluna devam eden tek bienal Manifesta 13’e, 28 Ağustos-29 Kasım tarihlerinde Fransa’nın Marsilya kenti ev sahipliği yapacak.
Kurultaya doğru: CHP, AKP sonrası için tarihi bir rol oynamanın eşiğinde
CHP’nin dünya solundaki açılıma kapı aralayacak biçimde programını güncellemesi Türkiye koşullarında da ihtiyaçtır.
Gültekin’in ardından: İstanbul ve İzmir’de erkek şiddeti protesto edildi
Muğla’nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in, eski sevgilisi olduğunu iddia eden C.M.A tarafından öldürülmesi büyük tepki topladı. İstanbul ve İzmir’de erkek şiddeti ve kadın cinayetleri protesto edildi.
Pınar Gültekin’i öldüren zanlı tutuklandı; kadın platformu adliyeye yürüdü
Muğla’nın Ula ilçesinde altı gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i öldüren zanlı tutuklandı.
Genç kadının sosyal medyadan çağrısına destek yağdı: Taciz şüphelisi gözaltında
Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadaki paylaşımı ile bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise ‘temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı’nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.’nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.