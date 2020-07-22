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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 22 Temmuz 2020

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Genç kadının sosyal medyadan çağrısına destek yağdı: Taciz şüphelisi gözaltında

Muğla’nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Ç. (21), sosyal medyadaki paylaşımı ile bir buçuk yıldır N.Ş. (46) tarafından taciz edildiğini, ölüm korkusu ile sokağa çıkamadığını belirterek, yaptığı şikayetlerde ise ‘temas edilmediği sürece bir şey yapılamayacağı’nın belirtildiğini duyurdu. Bu mesajla büyük destek gören Tuğçe Ç.’nin bir kez daha polise yaptığı şikayet üzerine şüpheli N.Ş. gözaltına alındı.

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