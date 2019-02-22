M.K. Perker 22 Şubat 2019

SON HABERLER
TÜİK: Okumayanlar daha mutlu, mutsuzluk arttı ama insanlar umutlu
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı geçtiğimiz yıla göre yüzde 58’den yüzde 53,4’e düştü.
‘Cumhur’da dans atışması: Sen eğlenirken kan ağlayan esnaf için çalışıyorduk
Karabük’ün MHP’li adayı Rafet Vergili ile AKP’li adayı Burhanettin Uysal’ın sosyal medya üzerinden atışmaları devam ediyor. Vergili son olarak AKP’li adaya “Sen dans gösterileri izleyip eğlenirken biz esnaf çadırında kan ağlayan esnafımıza destek olmaya çalışıyorduk” dedi.
Avrupa’dan Gezi iddianamesine eleştiri: Korku iklimi yaratıyor
Avrupa Dış İlişkiler Servisi (EEAS), Osman Kavala ve 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen iddianamenin Türk hukuk sisteminin uluslararası ve Avrupa standartlara uyumuna ilişkin ciddi soruları gündeme getirdiği vurgulandı.
‘İstismar’dan 37 yıl istenen öğretmen, yargılama bitmeden başka okula atandı
Erzurum’da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında, 16 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla 37 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık aleyhine bir raporun da bulunduğu yargılama sürerken, müdür yardımcısının başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.
İmalat sanayisinde kapasite kullanımı dört yılın en düşüğünde
Şubatta imalat sanayisinin kapasite kullanım oranı 0.4 puan düşüşle yüzde 74.0’e geriledi. Bu oran en son Mart 2015’te görülmüştü.