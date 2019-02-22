M.K. Perker 22 Şubat 2019

Erzurum’da bir lisenin müdür yardımcısı hakkında, 16 yaşındaki kız öğrenciyi istismar ettiği suçlamasıyla 37 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık aleyhine bir raporun da bulunduğu yargılama sürerken, müdür yardımcısının başka bir okulda öğretmen olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.