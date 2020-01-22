M. K. Perker 22 Ocak 2020

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Trump, Greta’dan Davos’ta da kurtulamadı: Genç nesli boş vaatlerle kandıramazsınız
ABD Başkanı Donal Trump’ın İsviçre’deki Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda çevrecilere yüklenerek ‘felaket tellalığı’ ile suçlamasına, toplantıya katılan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in yanıtı, ‘bir saat önceden’ geldi. Thunberg, dünyada karbondioksit emisyonunun ‘azaltılması’ değil, ‘tamamen yok edilmesi gerektiğini’ söyledi.
Tarım Orman-İş Sendikası: 11 Kasım’da dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ı kurudu
Tarım Orman-İş Sendikası, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etti.
Ordu’da domuz gribi teşhisi konan hasta hayatını kaybetti
Ordu’da bir kişi, domuz gribi teşhisi konmasının ardından hayatını kaybetti.
Önder: ‘HDP, Demirtaş’a sahip çıkmıyor’ tartışması psikolojik harple büyütülüyor
Önder’in, Diken yazarı Kemal Göktaş’la yaptığı ‘Sırrı Süreyya Önder Anlatıyor’ podcast dizisinin üçüncü bölümü kisadalga.net ve Kısa Dalga’nın podcast platformlarında yayınlandı.
MESS, metal işçilerinin grevine karşılık lokavt ilan etti
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçilerinin grev kararına karşı lokavt kararı aldı.