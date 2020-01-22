M. K. Perker 22 Ocak 2020

ABD Başkanı Donal Trump’ın İsviçre’deki Davos Dünya Ekonomik Forumu’nda çevrecilere yüklenerek ‘felaket tellalığı’ ile suçlamasına, toplantıya katılan genç iklim aktivisti Greta Thunberg’in yanıtı, ‘bir saat önceden’ geldi. Thunberg, dünyada karbondioksit emisyonunun ‘azaltılması’ değil, ‘tamamen yok edilmesi gerektiğini’ söyledi.