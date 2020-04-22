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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 22 Nisan 2020

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‘Merkez’ faizi 100 baz puan indirdi

Merkez Bankası’nın (MB) ‘corona’ sonrası ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 8.75 seviyesine çekti.

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