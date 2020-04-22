M.K. Perker 22 Nisan 2020

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‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 544 artışla 21 bin 340’a yükseldi
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
‘Merkez’ faizi 100 baz puan indirdi
Merkez Bankası’nın (MB) ‘corona’ sonrası ikinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 8.75 seviyesine çekti.
Altun’un evinin fotoğrafını çekmekle suçlanan CHP’liye soruşturma
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında soruşturma başlattı.
Yeşilova belediye başkanı ve eşine saldırıda gözaltı sayısı 10’a çıktı; gizlilik kararı alındı
Burdur’un Yeşilova ilçesinin belediye başkanı CHP’li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel’in (64) evlerinde silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 10’a çıktı. Başsavcılık, soruşturmaya ilişkin gizlilik kararı aldı.