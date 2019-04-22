M.K. Perker 22 Nisan 2019

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Kara Kuvvetleri’ne ‘FETÖ’ operasyonu: 35’i görevde 50 astsubaya yakalama kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘FETÖ’ operasyonunda 50 astsubay için yakalama kararı çıkarıldı.
Sıla’yı darpla suçlanan Ahmet Kural’a bir yıl dört ay hapis
Eski sevgilisi şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle yargılanan oyuncu Ahmet Kural, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı.
Kılıçdaroğlu’na saldırıyla ilgili dokuz kişi gözaltında
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Ankara’da dün gerçekleşen linç girişimiyle ilgili olarak Osman Sarıgün adlı saldırgan yakalandı.
Seçim sonrası tüketici güveni yükseldi: Nisanda endeks 63.5
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi marta göre yüzde 6.9 artışla Nisan’da 63.5 seviyesine yükseldi.
‘Ekrem bey bizim için umut oldu; onun için buradayız’
Maltepe’ye çocuklarını alarak gelen anne-babaların geleceğe dair umudunun ve çocuklarına vermek istediği mesaj, İmamoğlu’nun kampanya sürecinde verdiği mesajla bire bir örtüşüyordu: “Güzel günler göreceğiz çocuklar.”