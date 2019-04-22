Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 22 Nisan 2019

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‘Ekrem bey bizim için umut oldu; onun için buradayız’

Maltepe’ye çocuklarını alarak gelen anne-babaların geleceğe dair umudunun ve çocuklarına vermek istediği mesaj, İmamoğlu’nun kampanya sürecinde verdiği mesajla bire bir örtüşüyordu: “Güzel günler göreceğiz çocuklar.”

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...