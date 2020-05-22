M.K. Perker 22 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Gençlere bir kez daha sokak izni
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 130 artışla 32 bin 616’ya çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Anayasa Mahkemesi versus Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Anayasa Mahkemesi, iki temel argümanla Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin alanını oldukça daraltmaktadır.
İzmir’de camilerden ‘Çav Bella’ çalınmasına ilişkin soruşturmada tutuklama
İzmir’de cami hoparlörlerinden müzik çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bir kişi tutuklandı.