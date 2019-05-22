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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 22 Mayıs 2019

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‘İstanbullu’yla akrabalık ilişkisi’ kuran İmamoğlu: Yine, yeni, yeniden kazanacağız

Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”

Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde ABD’lilerle yapılan görüşmelerde genel anlamda bir esneme gördüklerini belirterek, Türkiye’nin temin edeceği S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya askeri personel gönderildiğini söyledi.

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