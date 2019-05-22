M. K. Perker 22 Mayıs 2019

Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”