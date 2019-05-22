M. K. Perker 22 Mayıs 2019

SON HABERLER
‘İstanbullu’yla akrabalık ilişkisi’ kuran İmamoğlu: Yine, yeni, yeniden kazanacağız
Bir avuç insanın değil 16 milyonun belediye başkanı olacağına dair sözünü bir kez daha yineleyen İmamoğlu, yurttaşın yöneticinin önünde değil, yöneticinin yurttaşın önünde düğmesini iliklemesi gerektiğini savundu. Ve, böyle bir siyasetçi olacağının sözünü dedesinin kendisine mirası olan, şiar edindiği sözünü anımsatarak verdi: “Makamın büyüdükçe boynun bükülecek.”
Abbas Güçlü yazdı: Yeni sistemi, bürokratlar da medyadan öğrendi
Milli Eğitim Bakanlığı Bakanı Ziya Selçuk’un son açıkladığı ortaöğretim reformundan Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) haberinin olmadığı öne sürüldü.
CNBC: ABD Türkiye’ye S-400’lerle ilgili son kararını vermesi için iki hafta süre tanıdı
Amerikan haber kanalı CNBC’nin ismini açıklamadığı kaynaklarına göre ABD, Türkiye’ye Rusya’dan S-400 füze savunma sistemini satın alıp almama kosunuda nihai kararını vermesi iki hafta süre tanıdı.
Akar: S-400 eğitimi için Rusya’ya askeri personel gönderdik
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemde ABD’lilerle yapılan görüşmelerde genel anlamda bir esneme gördüklerini belirterek, Türkiye’nin temin edeceği S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya askeri personel gönderildiğini söyledi.
Şule Çet için eylem yapan kadınlar adliye önünde tacize uğradı: Şüpheli serbest
Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in bir binanın 20’inci katından atılarak öldürüldüğü iddiasıyla açılan davaya dikkat çekmek için kadınların yaptığı eylemde bir kadına tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı.