M.K. Perker 22 Mart 2019

SON HABERLER
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Ne izlesek: Dört film önerisi
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.
Medya okuryazarlığı uzmanı Scheibe: Tüm medya mesajları yanlıdır
Cyndy Scheibe ile Türkiye ziyareti sırasında bilgi çağında medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünce yetkinliğinin gençlere kazandırılması üzerine keyifli bir sohbet yaptık.
Yeni Zelanda, saldırılarda ölenler için sessizliğe büründü
Yeni Zelanda, 15 Mart’ta Christchurch kentindeki iki camide düzenlenen saldırıların birinci haftasında ölen 50 kişiyi andı. Ülkenin dört bir yanındaki yüzbinlerce kişi iki dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Oy verecek olmak ‘apolitik’ bir tavır mı? Eleştiriler, gerekçeler ve yanıt çabası (1)
Aşağıdaki satırlar, bir kaleme oy verebilmenin ‘gerekliliğini’ ve ‘yararlarını’ savunacak.