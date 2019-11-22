M. K. Perker 22 Kasım 2019

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CHP’li Özel: Erken seçim çağrısı gelirse davulla zurnayla ‘hay hay’ deriz
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Erken seçim çağrısı gelirse davulla zurnayla hay hay deriz” dedi.
Emniyet, gar katliamı planından haberdar olmuş; delil dosyası saklanmış
Emniyetin saldırı planından haberdar olduğu ve savcılığın, Ankara’da 10 Ekim 2015’te 100 kişinin öldüğü Tren Garı katliamına ilişkin, dokuz klasörlük delil dosyasını mahkemeden ve müştekilerden sakladığı ortaya çıktı.
Emniyet: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), mahalle bekçilerinin kimlik sorma yetkisinin bulunduğunu bildirdi.
ABD dışişleri yetkilisi: Türkiye S-400’lerden ‘kurtulmalı’
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Washington ile anlaşmazlığı çözüme kavuşturmak için Rus yapımı S-400 füze savunma sisteminden ‘kurtulması’ gerektiğini belirtti.
Erdoğan’ın eski basın danışmanından gazetelere ‘3 kuruşluk’ dava
Yazar Kemal Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Tayyip Erdoğan’ın basın danışmanlığı döneminde kendisine manşetlerin uygun olup olmadığının sorulmasının ardından ‘hakaret’ edildiğini belirterek ‘3 kuruşluk’ tazminat davası açtı.