M.K. Perker 22 Haziran 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Ordu’da, maske takmak zorunlu oldu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 23 artışla 34 bin 657’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
CHP’li vekillerin fezleke sayısı 217’ye ulaştı: Yüzde 65’i ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten
Bugüne dek CHP’li 97 milletvekiline 217 soruşturma fezlekesi düzenlendi.
Maske takmayana 900 lira ceza
Zorunluluk bulunan kentlerde maske takmayanlara yarından itibaren para cezası kesilecek.
Son yirmi yılda herkes biraz değişmek zorunda kaldı…
Seksen milyonda bir yurttaş ve sosyalistçe eşitlik talep eden seçmen olarak, yeni partilerden, lider kadrolarından beklentim yok.