M.K. Perker 22 Eylül 2020

SON HABERLER
Demokratik anayasa, helikopterden ‘düştüğü’ iddia edilen Kürt ‘kökenli’ kardeşlerimizi de kapsayacak mı?
Siz demokrat mısınız? ‘Evet’ ise neden bu sessizlik?
Bakan EBA’daki erişim sorununu ‘olumlu’ karşıladı: İnanılmaz talep var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, internet tabanlı uzaktan eğitim programı EBATV’de yoğunluk kaynaklı genel bir erişim sorunu yaşanması üzerine, “Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor” dedi.
Bilim Kurulu üyesi: Gençlerin yoğun bakımda tedavi oranı yüzde 25’e çıktı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25’e çıktığını açıkladı.
Virüs kapan iki doktor: Günlerce uyumadım; taburcu edemeden yakalandım
Ağrı’da görev yapan Oktay Polat ve Kars’ta çalışan Mine Oğuz.. salgın sürecinde Covid-19’a yakalanan iki doktor. Kars’taki ilk vakanın hastası olduğunu anlatan Oğuz, onu taburcu edemeden kendisi de hastalığa yakalandı. 13 gün tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan Polat ise ilk sekiz gün gözüne bir dakika uyku girmediğini anlattı.
Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’nin ‘TTB kapatılsın’ sözüne: Duyduğum en saçma söz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Kapatılsın” dediği Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’ne destek ziyaretinde bulundu.