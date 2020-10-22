M.K Perker 22 Ekim 2020

SON HABERLER
Meclis’ten geçti: 22:00 sonrası içki satışına 320 bin liraya kadar ceza
Meclis’te AKP’nin yeni kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi. Bundan sonra saat 22:00’den sonra içki satan tekellere 320 bin liraya kadar ceza verilebilecek.
İstanbul’da eğitim uçağı düştü: Bir yaralı
İstanbul’da Büyükçekmece Gölü yakınlarındaki boş araziye eğitim uçağı düştü.
Aile hekimleri önerdi: Kronik rahatsızlığı olana grip aşısı reçetesiz yapılsın
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Gürsel Özer, kronik rahatsızlığı nedeniyle raporlu ilaçlarını reçetesiz alan hastalara, grip aşısının da reçetesiz yapılmasını önerdi.
Savcı, Hakan Şükür’ün babası için 15 yıla kadar hapis istedi
Sakarya’da, eski futbolcu ve milletvekili firari Hakan Şükür’ün babası Sermet Şükür’ün ‘FETÖ’ üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasında, savcı sanığın 15 yıla kadar hapsini istedi.
‘Borat’ın yeni filminde Trump’ın avukatı gizli kamerada
Yeni ‘Borat’ filminde ABD Başkanı Donald Trump’ın halihazırdaki avukatlarından Rudy Giuliani’nin bir otel odasında gizli kamerayla çekilmiş ‘müstehcen’ görüntüsü yer aldı. Eski New York belediye başkanı, ‘TV muhabiri sandığı bir kadın’ın önünde yatağa uzanmış elini pantolonunun içine sokarak cinsel organına dokunuyor.