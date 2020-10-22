Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K Perker 22 Ekim 2020

SON HABERLER

‘Borat’ın yeni filminde Trump’ın avukatı gizli kamerada

Yeni ‘Borat’ filminde ABD Başkanı Donald Trump’ın halihazırdaki avukatlarından Rudy Giuliani’nin bir otel odasında gizli kamerayla çekilmiş ‘müstehcen’ görüntüsü yer aldı. Eski New York belediye başkanı, ‘TV muhabiri sandığı bir kadın’ın önünde yatağa uzanmış elini pantolonunun içine sokarak cinsel organına dokunuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...