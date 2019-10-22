M. K. Perker 22 Ekim 2019

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Barış Pınarı Harekatı | Bakanlık: 2 bin 200 kilometrekarelik alan kontrol altında
Diken, Türkiye’nin Suriye’deki YPG hedeflerine yönelik Barış Pınarı Harekatı’nı dakika dakika aktarıyor…
Kürt’ün ‘annesine’ mi, ‘diline’ mi karşısınız? (3)
Hatırlarsınız, hastanede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan yaşlıca bir erkek vardı. İşte o saldırıya ilişkin dosya kapatılmış. Sürpriz değil kuşkusuz. Yine hatırlarsınız, daha geçen hafta gencecik bir muavin Kürtçe konuştuğu için bıçaklandı ve yaşamını yitirdi. Başka vakalar da vardır, duymadığım, haberdar olmadığım…
Motorine 7 kuruşu ‘pompa fiyatına yansıyacak’ 9 kuruş zam
Motorinde dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruşu pompa fiyatına yansıyacak 9 kuruş zam yapıldı.
Diyarbakır ve Van’da HDP’li dört belediyeye kayyım atandı
Diyarbakır’ın Kayapınar, Bismil, Kocaköy belediyelerine ve Van’ın Erciş belediyesine kayyım atandı.
Belediye görevini ihmal ederse vali devreye girecek; başkana soruşturma açılacak
AKP’nin hazırladığı ‘büyükşehir belediyeleri taslağı’na göre, ‘belediyelerin görevlerini ihmal etmeleri durumunda’ yeni bir mekanizma kurulacak. Hizmeti yerine getirmek üzere valilik devreye girecek.