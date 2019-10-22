Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 22 Ekim 2019

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Kürt’ün ‘annesine’ mi, ‘diline’ mi karşısınız? (3)

Hatırlarsınız, hastanede Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğrayan yaşlıca bir erkek vardı. İşte o saldırıya ilişkin dosya kapatılmış. Sürpriz değil kuşkusuz. Yine hatırlarsınız, daha geçen hafta gencecik bir muavin Kürtçe konuştuğu için bıçaklandı ve yaşamını yitirdi. Başka vakalar da vardır, duymadığım, haberdar olmadığım…

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