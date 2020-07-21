M.K. Perker 21 Temmuz 2020

SON HABERLER
Mısır parlamentosu Libya’ya askeri müdahaleye izin verdi
Mısır parlamentosu Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi’ye Libya’da olası bir harekat için orduyu sınır dışına göndererek ‘terörist grup’ ve ‘milislerle’ savaşması için tezkere verdi.
Ayasofya’ya ‘yelken perde’; halının altında kalan mozaik keçeyle korunacak
Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya’da fresk ve mozaikler namaz sırasında bir dakikada açılıp kapanan ‘yelken perde’ sistemiyle örtülecek.
Beş gündür aranan üniversite öğrencisi Gültekin’in cansız bedeni ormanda bulundu
Muğla’nın Ula ilçesinde, beş gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in (27) cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu.
CHP raporu: Emeklilerin yarısının geliri asgari ücretten az
CHP’nin raporuna göre, emeklilerin yarısı asgari ücretin altında gelire sahip.
RTÜK’ün TELE 1’e verdiği ‘ekran karartma’ cezasına mahkemeden durdurma
Ankara 4’üncü İdare Mahkemesi, RTÜK’ün TELE 1 kanalına verdiği beş günlük ‘ekran karartma’ cezasının yürütmesini durdurdu.