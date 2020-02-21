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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 21 Şubat 2020

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Banka çağrı merkezlerinin performansları ölçülecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, BDDK’nın gözetiminde, banka çağrı merkezlerine yönelik performans ölçümleme hazırlığında olunduğunu açıkladı.

Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız

Libya’nın doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerinin Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Libya’nın Trablus’taki uluslararası alanda tanınmış hükümetine silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.

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