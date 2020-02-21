M. K. Perker 21 Şubat 2020

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Kulis: AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesine karşı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirileceğini söylemesi AKP’yi ikiye böldü. AKP’li kadın vekiller, partideki bazı erkek yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi konusunda yanlış bilgi verdiğini savundu.
S&P: ‘Corona’ küresel ekonomi ve kredilere ciddi risk oluşturuyor
Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Standard & Poors (S&P) Global, hızla yayılan Covid-19 isimli yeni tip corona virüsü salgınının, küresel ekonomi ve kredi koşullar üzerinde belirgin bir risk oluşturduğu uyarısı yaptı.
Banka çağrı merkezlerinin performansları ölçülecek
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanı Ahmet Yılmaz, BDDK’nın gözetiminde, banka çağrı merkezlerine yönelik performans ölçümleme hazırlığında olunduğunu açıkladı.
Kavala: Cumhurbaşkanının müdahalesi bir imkanı engelledi
Gezi Parkı davasında beraatle birlikte tahliye edilen ancak başka bir soruşturmada tutuklanan işadamı Osman Kavala, ‘hukuksuz ve mantıksız bir suçlamayla’ yeniden tutukladığını söyledi.
Hafter: Türkiye Libya’dan çekilirse ateşkese hazırız
Libya’nın doğusuna hakim Libya Ulusal Ordusu (LUO) komutanı Halife Hafter, Türkiye destekli Suriyeli paralı askerlerinin Libya’dan ayrılmaları ve Ankara’nın Libya’nın Trablus’taki uluslararası alanda tanınmış hükümetine silah sağlamayı bırakması durumunda ateşkes için hazır olacağını açıkladı.