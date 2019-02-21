M.K. Perker 21 Şubat 2019

SON HABERLER
Sevgili CHP’liler veyahut CHP’ye oy verenler…
Herkes kendi doğrusuna, kendi partisine, kendi görüşüne o kadar bağlı ki bir başkasının eleştirisine, önerisine kulak asmıyor.
Nefret söylemi Hristiyanları korkutuyor: ‘Zirve Yayınevi katliamı öncesine benziyor’
Protestan Kiliseler Derneği’nin 2018 Hak İhlalleri İzleme Raporu’na göre rahip Brunson davasının medyada Hıristiyanlara yönelik nefret söylemini Zirve Yayınevi öncesi döneme benzer şekilde artırması, Hristiyan topluluklarda ciddi endişeye neden oldu.
Üst aramasında para çalmakla suçlanan polisler tutuklandı
İstanbul’un Kartal ilçesinde İran uyruklu H.A.’nın üzerindeki parayı çalmakla suçlanan iki polis kaçma ve delil karartma şüpheleri bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Ayvacık depreminin hasar bilançosu: 12 köy etkilendi
Merkez üssü Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde oluşan hasarla ilgili ilk hasar bilançosu geldi.
Ezhel ikinci davadan da beraat etti
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.