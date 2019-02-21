Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 21 Şubat 2019

SON HABERLER

Ezhel ikinci davadan da beraat etti

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklu yargılandığı davadan beraat eden Ezhel lakaplı Sercan İpekçioğlu, aynı suçlamadan dolayı yargılandığı ikinci davadan da beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...