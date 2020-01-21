M. K. Perker 21 Ocak 2020

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CHP’den ‘dar gelirli’ raporu: Kira ve fatura sonrası elde 573 lira kalıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın hazırladığı çalışmada bir yılda temel kalemlere yapılan zamlardan bahsedilirken, asgari ücretin azlığına dikkat çekildi.
Antik kent yakınındaki jeotermal santral sondajına 116 kişilik dava
Çanakkale’deki Assos Antik Kenti yakınlarında jeotermal enerji santrali için yapılmak istenen sondaja verilen ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararına karşı dava açıldı.
Beş kentte ‘FETÖ’ operasyonu: 22 kişiye gözaltı kararı
Adana merkezli olmak üzere beş kentte düzenlenen ‘FETÖ’ operasyonunda, aralarında eski polislerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Öğretmenin ölümünde aileden ‘cinayet’ iddiası
Çankırı’da yalnız yaşadığı evde boruya asılı hale bulunan 30 yaşındaki öğretmen Tuğba Açıkgöz’ün ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini söyledi. Anne Nazlı Açıkgöz, kızının vücudunda morluklar gördüğünü ifade etti.
Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Öğrenciler okuma yazma bilmiyor
Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen ‘Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı’nda öğrencilerin yalnızca yüzde 0,05’i okuma testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. 36 tam puan alınabilecek yazma testindeki ortalama puan 11’de kalırken öğrenciler en fazla ‘konuşma’da başarılı oldu