Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 21 Ocak 2020

SON HABERLER

Öğretmenin ölümünde aileden ‘cinayet’ iddiası

Çankırı’da yalnız yaşadığı evde boruya asılı hale bulunan 30 yaşındaki öğretmen Tuğba Açıkgöz’ün ailesi, kızlarının cinayete kurban gittiğini söyledi. Anne Nazlı Açıkgöz, kızının vücudunda morluklar gördüğünü ifade etti.

Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı: Öğrenciler okuma yazma bilmiyor

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) düzenlenen ‘Dört Beceride Türkçe Dil Sınavı’nda öğrencilerin yalnızca yüzde 0,05’i okuma testindeki soruların tümüne doğru yanıt verebildi. 36 tam puan alınabilecek yazma testindeki ortalama puan 11’de kalırken öğrenciler en fazla ‘konuşma’da başarılı oldu

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...