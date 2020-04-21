M.K. Perker 21 Nisan 2020

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışmasına göre, Türkiye salgında zirveyi 3 Mayıs tarihinde 100 bin 900 vakayla görebilir. Buna göre önlemler haziran başı kademeli olarak gevşetilir, haziran ortasında da normalleşmeye geçilir.