M.K. Perker 21 Nisan 2020

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‘Corona’ günlüğü | İtalya’da can kaybı 534 artışla 24 bin 648’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Eczacılar: Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var
Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, maske alması gereken kişi sayısından fazlasının eczanelere gittiğini belirterek “Maskeyle birlikte eczanelerimizde çok fazla sirkülasyon var” dedi.
Beyaz eşyada iç satışlar ve ihracat ‘corona’ etkisi başlamadan yüzde 9 düştü
Beyaz eşyada hem iç satışlar hem de ihracat mart ayında yüzde 9 gerilerken; nisan ayında corona virüsü salgınının sektör üzerindeki etkisinin daha net şekilde hissedilmesi bekleniyor.
TEPAV: Salgında zirveyi 3 Mayıs’ta görebiliriz, haziranda normalleşme olur
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) çalışmasına göre, Türkiye salgında zirveyi 3 Mayıs tarihinde 100 bin 900 vakayla görebilir. Buna göre önlemler haziran başı kademeli olarak gevşetilir, haziran ortasında da normalleşmeye geçilir.