M.K. Perker 21 Mayıs 2020

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‘Corona’ önlemleri | 65 yaş üstü ve refakatçileri 258 bin kişiye seyahat izni
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 83 artışla 28 bin 215’e çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Koca: Vaka sayısının binin altına inmesi nihai başarının işaret fişeği olacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısındaki düşüşün Covid-19’la mücadeledeki başarının göstergesi olduğunu belirterek, “Dün, binin biraz üzerindeydi. Binin altına indiğinde nihai başarının işaret fişeği olacaktır” dedi.
TFF başkanı: Ligin 12 Haziran’da başlaması için 18 kulüp mutabakata vardı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, “Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması için 18 kulüp mutabakata varmış durumda” dedi.