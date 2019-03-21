M.K. Perker 21 Mart 2019

SON HABERLER
ABD savunma bakan vekiline Boeing soruşturması
ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan hakkında 30 yıl çalıştığı uçak üreticisi Boeing’e ‘iltimas geçtiği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
İmamoğlu’ndan Turgay Güler göndermesi: Gafil avlandı; davet gelsin yine giderim
CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ülke TV yorumcusu Turgay Güler’in kendisini ‘gafil avlamak’ istediğini ancak ‘Güler’in avlandığını’ söyledi.
İran’dan ikinci yalanlama: Türkiye ile ortak operasyon yok
İran silahlı kuvvetleri sözcüsü Abolfazl Shekarchi Türkiye ile sınır yakınlarında PKK’ya yönelik ortak bir operasyon yapılmadığını söyleyerek ortak operasyon açıklamalarını ikinci kez yalanladı.
Yayında adaletsizlik: TRT, ‘cumhur’a ‘millet’in altı buçuk katı daha fazla yer verdi
TRT’nin 15 günlük yayın dökümü, AKP ile MHP’ye diğerlerinden daha fazla yer verildiğini ortaya koydu.
ABD F-35 teslimatını dondurmaya hazırlanıyor
ABD’nin, Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkları dondurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için alternatif arayışı somut olarak başladı.