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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 21 Mart 2019

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ABD F-35 teslimatını dondurmaya hazırlanıyor

ABD’nin, Türkiye’ye F-35 teslimatı için yapılan hazırlıkları dondurmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İddiaya göre, Türkiye’de üretilen F-35 parçaları için alternatif arayışı somut olarak başladı.

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