M. K. Perker 21 Kasım 2019

İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kamyonete yapılan operasyonda 59 sığınmacı yakalanırken, ‘Şok Evi’ olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 sığınmacı yakalandı. Yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışanlara yardımcı olan bir polis ve avukat tutuklandı.