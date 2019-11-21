M. K. Perker 21 Kasım 2019

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Kılıçdaroğlu’ndan, ‘erken seçim’ çıkışı: İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili “İstiyorlarsa yarın sabah getirsinler, biz seçime onay veririz” dedi.
Ne, nerede, ne zaman: İstanbul için kültür sanat ajandası
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
‘Putin hayranı’ turizmciye başlatılan icra takibi 20 milyon liraya ulaştı
İATİ Turizm Ticaret A.Ş. ile sahibi Levent Aydın hakkında başlatılan icra takibi miktarı 20 milyon liraya ulaştı.
İstanbul’da sığınmacı operasyonları: Bir avukat ve bir polise tutuklama
İstanbul’un Fatih ilçesinde bir kamyonete yapılan operasyonda 59 sığınmacı yakalanırken, ‘Şok Evi’ olarak tabir edilen adreslerde toplamda 271 sığınmacı yakalandı. Yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışanlara yardımcı olan bir polis ve avukat tutuklandı.
Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 5.2 yükseldi; kötümserlik sürüyor
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi kasım ayında önceki aya göre yüzde 5.2 artarak 59.9 seviyesine yükseldi.