M. K. Perker 21 Haziran 2019

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığı bir mektupta İstanbul seçiminde HDP’ye ‘tarafsızlık’ çağrısı yaptığına ilişkin iddiaya ilişkin olarak, “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” dedi.