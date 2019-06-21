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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 21 Haziran 2019

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YSK: 23 Haziran’da 68 bin seçmen oy kullanamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçiminde, silah altında bulunan, hükümlü, kısıtlı, vatandaşlıktan çıkarılan ve hayatını kaybeden toplam 68 bin 17 seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.

Devlet onayıyla Öcalan mektubu iddiası: ‘Tarafsız çizgide’ ısrar edin

Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimlerinde HDP’den ‘tarafsız çizgide ısrar edilmesini’ istediğini öne sürdü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ sevrvis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağın duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yordu.

HDP lideri Temelli: Halk kararını zaten verdi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığı bir mektupta İstanbul seçiminde HDP’ye ‘tarafsızlık’ çağrısı yaptığına ilişkin iddiaya ilişkin olarak, “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” dedi.

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