M. K. Perker 21 Haziran 2019

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YSK: 23 Haziran’da 68 bin seçmen oy kullanamayacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçiminde, silah altında bulunan, hükümlü, kısıtlı, vatandaşlıktan çıkarılan ve hayatını kaybeden toplam 68 bin 17 seçmenin oy kullanamayacağını açıkladı.
Devlet onayıyla Öcalan mektubu iddiası: ‘Tarafsız çizgide’ ısrar edin
Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Ali Kemal Özcan, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın İstanbul seçimlerinde HDP’den ‘tarafsız çizgide ısrar edilmesini’ istediğini öne sürdü. Eski HDP milletvekili Ziya Pir ‘yalan haber’ sevrvis edildiğini söylerken Öcalan’ın avukatları da yarın bir açıklama yapılacağın duyurdu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise iddiayı ‘PKK-HDP savaşı’na yordu.
Erdoğan’dan Yıldırım’ın ‘belediyecilik anlayışı’na eleştiri
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın, ‘gençlere 10 GB internet’ vaadini eleştirdi. Erdoğan, “Binali beyin belediyeciliği bununla tanımlamasını gerçekçi bulmuyorum” dedi.
HDP lideri Temelli: Halk kararını zaten verdi
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yazdığı bir mektupta İstanbul seçiminde HDP’ye ‘tarafsızlık’ çağrısı yaptığına ilişkin iddiaya ilişkin olarak, “Halk kararını zaten bir hafta önce verdi” dedi.
S-400 krizi: ABD’ye göre Türkiye’ye ekonomik yaptırım ‘çok uygun’ bir seçenek
ABD hükümeti Türkiye’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasına karşılık ekonomik yaptırım uygulamanın ‘çok uygun’ bir seçenek olarak görüldüğünü bildirdi.