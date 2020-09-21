Diken

Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 21 Eylül 2020

SON HABERLER

Virüs kapan filyasyon görevlisi: İki yaşındaki oğlumu uzak tutmam zor oldu

Ankara’da, filyasyon ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...