M.K. Perker 21 Eylül 2020

Ankara’da, filyasyon ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.