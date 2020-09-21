M.K. Perker 21 Eylül 2020

SON HABERLER
Ülkede oluşan enkazı kim, nasıl kaldıracak?
Mesela artık kimin iktidar olacağı meselesi değil, yaşanan bu tahribatın nasıl toparlanacağı meselesidir.
İçişleri, ‘Selefi derneklerin silahlandığı’ iddiasıyla ilgili tahkikat başlattı
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Selefi derneklerin silahlandığı iddiasıyla ilgili terör ve istihbarat birimlerinin tahkikata başladığını belirtti.
Virüs kapan filyasyon görevlisi: İki yaşındaki oğlumu uzak tutmam zor oldu
Ankara’da, filyasyon ekibinde görev yapan Ceren Yancı Aksakal, ‘corona’ya yakalandı. İyileşip işinin başına dönen sağlık çalışanı, dokuz yaşındaki kızını izole edebildiğini ancak iki yaşındaki oğlunun olup biteni anlamakta güçlük çektiği için kendisinden zor uzak tuttuğunu söyledi.
En zengin yüzde 1’lik kısım, dünyayı en yoksul yüzde 50’nin iki katı kirletiyor
Oxfam raporuna göre dünya nüfusunun en zengin yüzde 1’lik kısmı, 1990-2015 yılları arasında, dünyanın düşük gelirli yüzde 50’lik kısmına göre iki kat daha fazla karbondioksit salınımından sorumlu.
TÜİK, tüketici güven endeksinden işsizlik ve tasarruf beklentilerini çıkardı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan güncelleme sonrası işsiz sayısı beklentisi tüketici güven endeksinden çıkarıldı.