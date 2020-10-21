M.K Perker 21 Ekim 2020

SON HABERLER
AİHM’den Kaboğlu ve Oran kararı: Sonunda beraat etseler bile yargılanmaları hak ihlali
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 2004 yılında Başbakanlık İnsan Hakları Danışma Kurulu’nda yazdıkları Azınlıklar Raporu nedeniyle yargılanarak beraat eden Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Prof. Dr. Baskın Oran’ın ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verdi.
Podcast | Memet Ali Alabora: Yeni hayat kurmak için günde 18 saat çalışıyorum
Yedi yıldır Galler’de yaşayan oyuncu Memet Ali Alabora, burada bir dizide başrol oynamaya hazırlanırken bir yandan da sanal meyhanesinde çalışıyor.
Grip aşısı stoklarda: Yaptırmak isteyen ‘algoritma’yı bekleyecek
‘Corona’ salgını nedeniyle talebin arttığı grip aşısının Türkiye’ye geldiği belirtildi. Ancak Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı yayınlamadığı için eczanelerde bekleyiş devam ediyor.
Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi yıl sonuna kadar sıfırlandı
Makarnalık durum buğday, adi buğday, kızıl buğday, mahlut, beyaz arpa, matlık arpa ve mısır ithalatında uygulanan gümrük vergisi 31 Aralık’a kadar sıfırlandı.
Profesör Ceyhan: Vaka sayısı bir tarafa biz tam olarak hasta sayısını da bilmiyoruz
Hasta-vaka tartışması devam ederken Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Mehmet Ceyhan “Vaka sayısı bir tarafa biz tam olarak hasta sayısını da bilmiyoruz. Akşamları açıklanan turkuaz tablodaki hasta sayısı durumu tam olarak anlatmıyor” dedi.