Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 21 Ekim 2019

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HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz

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