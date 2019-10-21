M. K. Perker 21 Ekim 2019

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NYT: Trump geri adım atarak Suriye’nin doğusunda 200 asker bırakabilir
ABD merkezli New York Times, ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden çekilme sözü vermesine rağmen Suriye’nin doğusunda 200 civarında asker bırakmayı öngören planı onaylayabileceğini yazdı.
Senatör Graham: ABD, Suriye’deki petrol sahaları için Kürtlerle girişim kurabilir
ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyinden ABD birliklerini çekme kararını en çok eleştirenlerden biri olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şu anda ‘tarihi çözümlerin’ mümkün olduğunu söyledi.
ABD savunma bakanı: Suriye’den çekilen askerler Irak’a gidebilir
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kuzey Suriye’den çekilen yaklaşık 1000 ABD askerinin tamamının, IŞİD’lilere karşı mücadeleye devam etmesi ve ‘Irak’ı savunmaya yardım için’ Irak’ın batısına gitmesinin beklendiğini belirtti.
HDP’li dört belediye eş başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, yerine kayyım atanan HDP’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Keziban Yılmaz ve Bismil Belediye Eş Başkanı Orhan Ayaz
Fazla mesai ücretine 13 kuruş zam
Memurların 2 lira 13 kuruş olan saat başı fazla mesai ücreti yeni yıldan itibaren 2 lira 26 kuruş olacak.