M.K. Perker 21 Ağustos 2020

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Son 24 saat: 1412 yeni vaka, 19 can kaybı; 882 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1412 kişiye corona virüsü tanısı kondu; 19 kişi hayatını kaybetti, 882 kişi iyileşti.
İYİ Parti sözcüsü: Türk Lirası’nın değer kaybını engelleyemiyorlar
İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, ekonomideki kötü gidişata değinerek, “Döviz ihtiyacını karşılayamayıp TL’nin değer kaybını engelleyemeyen bir ekonomi var” dedi.
Merkel ve Macron’dan Doğu Akdeniz’de istikrar mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de ‘gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu’ söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ‘uluslararası hukuku koruma iradesine sahip olduklarını’ açıkladı.
Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt ve tatbikat raporu talebi kabul edildi
Muğla’da öldürülen 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in ailesinin avukatının kamera kayıt, HTS sinyal analiz ve tatbikat raporlarına ilişkin taleplerinin başsavcılıkça reddedilmesine ilişkin yaptığı itiraz, mahkemece kabul edildi.
Kariye Camisi’nin ibadete açılması kararı Resmi Gazete’de
İstanbul’un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi’nin ibadete açılmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayınlandı.