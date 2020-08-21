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Yaramazlara biraz batar!

M.K. Perker 21 Ağustos 2020

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Merkel ve Macron’dan Doğu Akdeniz’de istikrar mesajı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz’de ‘gerginliğe değil istikrara ihtiyaç duyulduğunu’ söylerken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ‘uluslararası hukuku koruma iradesine sahip olduklarını’ açıkladı.

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