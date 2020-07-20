M.K. Perker 20 Temmuz 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Şanlıurfa’da 102 ev karantinada
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Yerli otomobil’de tedarikçilerin beşte biri yabancı; ‘yerlilik oranı’ yüzde 51
Türkiye’nin üreteceği ‘yerli ve milli’ otomobilde tedarikçilerin yüzde 78’i Türkiye’den, yüzde 22’si Avrupa ve Asya’dan seçildi.
AKP’li yönetici, Soyer’den binadaki ‘LGBTİ renkleri’ni silmesini istedi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bina kolonlarını farklı renklerde boyayan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne tepki gösterdi.
Gazeteler 10 yılda okurlarının yarısını kaybetti
Geçen yıl gazete ve dergi tirajları ile sayısı, önceki yıla göre yüzde 8 azaldı.
‘Rize şekeri’ stevia için kurulan fabrika, arazi bitkiye uygun olmadığı için boşa düştü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ÇAYKUR’un ‘stevia’ adlı çalı türü bitkiden sıfır kalorili şeker üretmek üzere Rize’de kurduğu fabrikanın, bölgede bitkinin yetiştirilmesi için uygun arazi bulunmaması nedeniyle faaliyete geçemediğini belirtti.