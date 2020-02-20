M. K. Perker 20 Şubat 2020

SON HABERLER
Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3’e geriledi
Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.
Taksim’de Kültür Bakanlığı’nın projesi de iptal
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Taksim Meydanı’ndaki düzenleme projesi iptal edildi.
Kadir Şeker’in sağlık raporu: Ellerinde kesi, boynunda doku kanaması
Konya’da cinayetten tutuklanan Kadir Şeker’in olay anında boğazı dahil birçok bölgesinden yaralandığı bildirildi.
Fransa, Diyanet’in banka hesaplarını kapattı
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Fransa’ya bağlı bazı din hizmetleri ataşeliklerinin hesapları kapatıldı.
CHP’li Erdoğdu: Hükümetin UKOME’de yaptığı değişiklik darbedir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin dün yayınladığı genelge ile Ulaşım Koordinasyon Kurulu’nun (UKOME) yapısını değiştirmesinin ‘bir tür darbe’ olduğunu söyledi.