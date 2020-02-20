M. K. Perker 20 Şubat 2020

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.