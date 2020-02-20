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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 20 Şubat 2020

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Tüketici güven endeksi yüzde 2.7 düşüşle 57.3’e geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, şubat ayında geçen aya göre yüzde 2.7 düşerek 58.8 düzeyinden 57.3’e geriledi.

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