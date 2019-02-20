M.K. Perker 20 Şubat 2019

SON HABERLER
‘Kurt Kapanı’ güncellendi: 20’inci yılında Apo’nun yakalanışı
Gazeteci Murat Yetkin’ın ‘Kürt Kapanı’ adlı kitabı, Abdullah Öcalan’ın yakalanışının 20’nci yılında yeni bilgiler ve belgelerle yeniden yayınlandı.
Tanzimler açılırken: Çiftçi sayısı yüzde 38 azaldı, tarım alanları yüzde 12 küçüldü
Türkiye’de son 10 yılda çiftçi sayısı yüzde 38 azalırken, tarım alanları son 15 senede yüzde 12, sebze bahçeleriyse yüzde 15 küçüldü.
Putin: Washinton Avrupa’ya füze konuşlandırırsa ABD’yi hedef alırız
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington’ın Avrupa’ya orta menzilli nükleer silah yerleştirmesi halinde sadece füze olan ülkeleri değil ABD’yi de hedef alacaklarını söyledi.
TBB’ye göre S&P’nin ‘sert iniş’ açıklaması temelsiz: En kötü senaryoya dayanıyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin bankacılık sektörü ve sorunlu kredilerle ilgili açıklamalarının en kötü varsayımlara dayalı senaryoların ürünü olması nedeniyle temelsiz olduğunu söyledi.
Bloomberg: Erdoğan seçim uğruna bankaları riske atıyor
Bloomberg International, yerel seçimlerde ucuz kredileri kampanyasının merkezine koyan AKP hükümetinin, zaten resesyonun eşiğinde bir ekonomide bankaları daha fazla risk almaya zorladığını yazdı.