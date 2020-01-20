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Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 20 Ocak 2020

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Albayrak, ‘yabancıya gitmesin’ diye Kanal İstanbul güzergahında arsa almış

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel, Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın 2003 yılında, hükümet tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul güzergahındaki bulunan bir arsa aldığını, Bakan Albayrak’ın da söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsayı 2012 yılında satın aldığını açıkladı.

320 istasyonu bulunan akaryakıt devi iflas etti

Akaryakıt dağıtım sektörünün önde gelen firmalarından Starpet için mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci başladı. Starpet, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde yer alıyordu.

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