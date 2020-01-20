M. K. Perker 20 Ocak 2020

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Albayrak, ‘yabancıya gitmesin’ diye Kanal İstanbul güzergahında arsa almış
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın avukatı Ahmet Özel, Albayrak’ın babası Sadık Albayrak’ın 2003 yılında, hükümet tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul güzergahındaki bulunan bir arsa aldığını, Bakan Albayrak’ın da söz konusu arsanın bitişiğindeki bir diğer arsayı 2012 yılında satın aldığını açıkladı.
Ceren Özdemir’in katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç’a ‘canavarca hisle öldürmekten’ ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.
320 istasyonu bulunan akaryakıt devi iflas etti
Akaryakıt dağıtım sektörünün önde gelen firmalarından Starpet için mahkeme iflas kararı verdi. Şirketin tasfiye süreci başladı. Starpet, Türkiye’nin en büyük şirketleri listesinde yer alıyordu.
‘Üzerindeki kötü enerjileri temizleyeceğim’ vaadiyle 6 bin dolarını aldılar
İstanbul’da yaşayan A.S., bir yaşam koçunun ‘üzerindeki negatif enerjileri temizleme’ vaadine 6 bin dolar (35 bin 450 TL) ödedi. Ruh sağlığı bozulan A.S. psikolojik tedavi görmek zorunda kaldığını anlattı.
Merkez, 2019 karından Hazine’ye pay verilmesi için yetki aldı
Merkez Bankası’nın (MB) 2019 karının yüzde 90’ı gerekli karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılılacak.