M.K. Perker 20 Nisan 2020

SON HABERLER
‘Corona’ günlüğü | Dünyada iyileşen hasta sayısı 640 bini aştı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Dolar/TL’de ‘corona’ baskısı sürüyor; faiz kararı bekleniyor
Corona virüsü nedeniyle uzun süredir baskı altında bulunan lira ve gelişmekte olan ülke para birimleri cuma günü sert değer kazansa da kazanımlar kalıcı olmadı.
Yeşilova belediye başkanına silahlı saldırı
Burdur’un Yeşilova ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğradı.
Profesör Gürsel’den ‘toplumsal çöküntü’ uyarısı: Devletin göğüsleyecek kaynağı yok
BETAM Direktörü Prof. Dr. Seyfettin Gürsel, işsizlik tehdidinin tsunami boyutlarında olduğunu söyleyerek, “En az 3 milyon çalışan daha işini kaybedecek. İşsizlik oranı büyük olasılıkla yüzde 24-25’i bulacak. Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir” dedi.