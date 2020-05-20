M.K. Perker 20 Mayıs 2020

SON HABERLER
‘Corona’ önlemleri | Bulgaristan sınırındaki Dereköy Sınır Kapısı giriş-çıkışa açıldı
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
‘Corona’ günlüğü | Fransa’da can kaybı 110 artışla 28 bin 132’ye çıktı
Dünyadan corona haberleri…
Grafiklerle Türkiye’nin ‘corona’ tablosu
Diken, Türkiye’deki hastaların ve hayatını kaybedenlerin sayısı ile büyük önem taşıyan testlerin sayısını günü gününe aktarıyor…
Otellerin 31 Aralık’tan önceki rezervasyon iptallerine işlem uygulanmayacak
Konaklama tesislerindeki rezervasyon iptallerine ilişkin yayınlanan yeni genelgeye göre, 31 Aralık’tan önceki rezervasyonların tesis tarafından iptal edilmesi durumunda hukuki işlem uygulanmayacak.
Dört günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde market, manav ve kasaplar açık
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine Ramazan Bayramı’nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge gönderdi.