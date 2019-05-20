M. K. Perker 20 Mayıs 2019

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Yaptırım kararı üzerine: Yeni Huawei’lerden Gmail ve Youtube’a erişilemeyecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli Huawei şirketine yaptırım kararının ardından il adım Google’dan geldi. Google’ın çatı şirketi Alphabet, Huawei’ye yazılım, donanım ve teknik servisi sınırladı. Bundan böyle Huawei marka telefonlarda Android yazılımı güncellenemeyecek, uygulama yüklenmesini sağlayan Google Play, e-mail hizmeti Gmail ya da video uygulaması YouTube’a erişilemeyecek. Önlemden, halihazırdaki Huawei’lerden etkilenmeyecek.
Trump ve damadının Deutsche Bank hesapları izlemeye alınmış
Deutsche Bank, ABD Başkanı Donald Trump ve damadı Jared Kushner’in hesaplarını şüpheli bazı işlemlerin tespit edilmesinin ardından izlemeye aldı.
Erdoğan çıtayı yükseltti: S-500 de alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’dan satın alınan S-400 füze savunma sisteminin ardından S-500’ün söz konusu olacağını söyledi.
Dışişleri’nde ‘FETÖ’ operasyonu: 249 gözaltı kararı
İmamoğlu’na karşı ‘FETÖ’ ifadesi aldırmaya çalışan gazeteci sahtecilikten sabıkalı
İlk ve ortaokulda da sistem değişiyor: Sınıf geçmek zorlaşacak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerin yanı sıra ilk ve ortaokullarda da sistemin değişeceğini dile getirirken “Kolay sınıf geçerek biz bu sistemi yürütemeyiz” dedi.