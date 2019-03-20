M.K. Perker 20 Mart 2019

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Bu kaçıncı müjde? AKP’den 3600 ek gösterge için bir erteleme daha
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ardından AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’dan da dört meslek grubuna geçen seçimlerde vadedilen 3600 ek gösterge vaadinin seçim sonrasına kalacağına dair açıklama geldi.
HDP’li vekil Sürücü’ye bir yıl sekiz ay hapis cezası
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü’ye ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçundan hapis cezasına çarptırıldı.
Times’ta başyazı: Erdoğan korkunç bir terör eylemini sömürüyor
Britanya’da yayımlanan Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Yeni Zelanda saldırısını sömürdüğünü yazdı.
Kazakistan, başkentinin adını değiştirdi: Astana, Nursultan oldu
Kazakistan Parlamentosu başkentin ismini dün 28 yıllık görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev’in önadıyla değiştirdi. Astana artık Nursultan olacak.
Gazeteci Avşar hakkında ‘Sözcü savcısı sabıkalı çıktı’ haberi nedeniyle soruşturma
Cumhuriyet muhabiri Seyhan Avşar hakkında, ‘Sözcü savcısı sabıkalı çıktı’ haberi nedeniyle ‘Kamu görevlisini terör örgütlerine hedef gösterdiği’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı.